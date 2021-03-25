В четверг, 25 марта, Киевский апелляционный суд оставил в силе решение о заочном аресте экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о захвате власти.

Трансляция заседания велась на YouTube-канале "Судова влада".

Решение о заочном аресте Януковича 4 мая 2020 года принял Печерский райсуд Киева. Адвокаты экс-президента подали апелляцию.

Защита в своей жалобе апеллировала к процессуальным нарушениям со стороны следствия и отсутствию надлежащих документов о международном розыске Януковича. Сторона обвинения в ходе судебного заседания заявила об отсутствии каких-либо процессуальных нарушений и пояснила позицию относительно розыска: "В этом производстве … Янукович на учете как разыскиваемое лицо… Есть поручение СБУ, данное следователям, о розыске… Есть письма, подтверждающие международный розыск".

В результате суд второй инстанции отказал в удовлетворении апелляции и огласил резолютивную часть определения, полный текст будет обнародован 30 марта.

"Постановление,… которым избрана мера пресечения Януковичу,.. оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - сказано в решении суда.

В рамках дела, по которому Янукович получил заочный арест, по данным Офиса генпрокурора, расследуются обстоятельства захвата Януковичем в сентябре-октябре 2010 года государственной власти путем совершения действий, направленных на незаконное увеличение объема его властных полномочий как президента Украины. Речь о внесении в Конституцию изменений, которые вернули страну к президентско-парламентской форме правления.

Напомним, в январе 2021 года ГБР заявило об объявлении Януковичу подозрения в госизмене за Харьковские соглашения 2010 года.

Также мы писали о том, что Янукович пригласил прокуроров в Россию для разговора о заведенных против него делах.