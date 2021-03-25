Президент Владимир Зеленский в 2020 году принял в гражданство Украины 260 человек, большинство из них - россияне. При этом по сравнению с 2019 годом, число получивших украинское гражданство иностранцев снизилось почти в 4 раза.

Об этом со ссылкой на данные Государственной миграционной службы информируют "Украинские новости".

В прошлом году Зеленский подписал указы о принятии в украинское гражданство 251 иностранца и 9 лиц без гражданства по их просьбе, в том числе и 17 беженцев.

Среди получивших гражданство в 2020 году выходцы из:

России - 56;

Сирии - 27;

Армении - 27;

Ирака - 22;

Афганистана - 16;

Ливана - 14;

Грузии - 10;

Ирана - 10;

Беларуси - 8;

Азербайджана - 6;

Иордании - 6;

Узбекистана - 5;

Египта - 5;

Нигерии - 5;

Йемена - 5;

Молдовы - 3;

Туркменистана - 2;

Бангладеш - 2;

Ливии - 2;

Марокко - 2;

Туниса - 2;

Судана - 2.

Также гражданство получили по одному человеку из Канады, Италии, Литвы, Турции, Таджикистана, Индии, Пакистана, Палестины, Алжира, Камеруна, Гамбии, Того, Кот-Д’ивуара и Сомали.

В 2019 году бывший глава государства Петр Порошенко и Зеленский приняли в украинское гражданство 1 090 человек. Среди них также было больше всего россиян - 181. В 2018 Порошенко принял в гражданство Украины 988 иностранцев, в 2017 – 969, а в 2016 – 809.

Эти данные не включают приобретение гражданства по рождению, по территориальному происхождению, в связи с пребыванием в украинском гражданстве одного из родителей, вследствие усыновления, на основании решений судов.

Ранее украинский МИД анонсировал введение двойного гражданства с "дружественными странами", в число которых не входит Российская Федерация.