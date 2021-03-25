В 2020 году россияне стали лидерами по полученным украинским паспортам
Президент Владимир Зеленский в 2020 году принял в гражданство Украины 260 человек, большинство из них - россияне. При этом по сравнению с 2019 годом, число получивших украинское гражданство иностранцев снизилось почти в 4 раза.
Об этом со ссылкой на данные Государственной миграционной службы информируют "Украинские новости".
В прошлом году Зеленский подписал указы о принятии в украинское гражданство 251 иностранца и 9 лиц без гражданства по их просьбе, в том числе и 17 беженцев.
Среди получивших гражданство в 2020 году выходцы из:
- России - 56;
- Сирии - 27;
- Армении - 27;
- Ирака - 22;
- Афганистана - 16;
- Ливана - 14;
- Грузии - 10;
- Ирана - 10;
- Беларуси - 8;
- Азербайджана - 6;
- Иордании - 6;
- Узбекистана - 5;
- Египта - 5;
- Нигерии - 5;
- Йемена - 5;
- Молдовы - 3;
- Туркменистана - 2;
- Бангладеш - 2;
- Ливии - 2;
- Марокко - 2;
- Туниса - 2;
- Судана - 2.
Также гражданство получили по одному человеку из Канады, Италии, Литвы, Турции, Таджикистана, Индии, Пакистана, Палестины, Алжира, Камеруна, Гамбии, Того, Кот-Д’ивуара и Сомали.
В 2019 году бывший глава государства Петр Порошенко и Зеленский приняли в украинское гражданство 1 090 человек. Среди них также было больше всего россиян - 181. В 2018 Порошенко принял в гражданство Украины 988 иностранцев, в 2017 – 969, а в 2016 – 809.
Эти данные не включают приобретение гражданства по рождению, по территориальному происхождению, в связи с пребыванием в украинском гражданстве одного из родителей, вследствие усыновления, на основании решений судов.
Ранее украинский МИД анонсировал введение двойного гражданства с "дружественными странами", в число которых не входит Российская Федерация.