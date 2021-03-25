Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, которая ранее не задекларировала дорогие часы, указала 944 тыс. грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2020 год.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Единого государственного реестра деклараций.

Согласно документу, ее заработная плата составила 910 006 грн. Также она получила доход от предоставления имущества в аренду в размере 32 640 грн, а компенсация за неиспользованный отпуск составила 2 072 грн, банковские проценты генпрокурора - 226 грн. При этом ее супруг за прошлый год задекларировал 1 289 662 грн доходов.

Кроме того 10 495 грн и 5 132 евро находятся на банковских счетах и 620 тыс. грн, а 20 тыс. долларов она указала наличных средств. В то же время у мужа Венедиктовой – 87 123 грн на банковских счетах и 800 тыс. грн и 20 тыс. долларов наличными.

Помимо прочего, у генпрокурора есть нежилое помещение (149,5 кв. м) и паркоместо (15,7 кв. м) в Харькове, а проживает она в арендованном мужем доме (147,8 кв. м), который находится на земельном участке (1,5 тыс. кв. м) в Киевской области, 50% земельного участка и 50% дома (387,5 кв. м) в Харьковской области владеет ее дочка.

Согласно декларации, Венедиктова владеет автомобилем Porsche Cayenne 2013 года выпуска, а ее муж ездит на машине отца – Honda CR-V 2016 года выпуска.

Также у генпрокурор владеет правом на знак для товаров и услуг по консультированию относительно интеллектуальной собственности, медиации, законодательного исследования.

Напомним, министр Олег Немчинов задекларировал 1 813 947 грн доходов, полученных им в 2020 году. При этом большую часть денег он получил от продажи недвижимости.

Также сообщалось, что глава Минобороны Андрей Таран задекларировал 2 001 059 гривен доходов за прошедший год.