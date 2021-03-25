Большинство смертей украинских военных в последнее время происходило от рук снайперов. Поэтому на прошлом заседании советников Нормандского формата Украина предложила усилить ответственность за использование снайперов.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава офиса президента Андрей Ермак.

По словам Ермака, на прошлой видеоконференции политических советников Нормандского формата, которое прошло 18 марта, Украина призвала немедленно созвать - в любое время, в любом формате - внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности, на котором стороны подтвердили бы, что есть готовность к возвращению к полноценному режиму прекращения огня.

"Мы предлагали рассмотреть и проанализировать весь период, в течение которого он (режим прекращения огня, - Ред) действовал, принять решения, которые сделали бы невозможным снайперскую стрельбу. Напомню, что большинство смертей украинских военных в последнее время происходило именно от рук снайперов. За использование снайперской силы должна быть повышена ответственность", - подчеркнул глава ОП.

Ранее Ермак сообщил, что не согласился на предложения Козака по Донбассу

Напомним, в Госдепе США "очень обеспокоены" обострением на Донбассе

"Страна" писала, как на Донбассе снайпер убил пенсионера, который вышел на улицу чтобы покормить кур.