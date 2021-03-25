Министр обороны Украины Андрей Таран, который в прошлом году продал за миллион "генеральскую дачу", задекларировал 2 001 059 гривен доходов об имуществе и доходах за 2020 год.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Единого государственного реестра деклараций.

Согласно документу, его заработная плата составила 688 779 гривен. Также он получил 210 507 грн в качестве пенсии, материальную помощь - 21 688 грн, а доход от отчуждения недвижимого имущества составил 1 080 000 грн.

Министр также указал 49 тысяч грн и 11 тысяч евро наличных средств. Кроме того еще 142 293 тысячи гривен находятся на банковских счетах Тарана.

Помимо этого, у руководителя Минобороны по документам есть квартира в Киеве (100 кв. м) и десять соток в селе Дмитровка (Киево-Святошинский район), что записаны на супругу Викторию Таран.

Согласно декларации, министр владеет автомобилем Buick LaCrosse 2013 года выпуска (купленным за 351 042 грн), а его жена имеет Infiniti G35 2007 года выпуска, приобретенную в 2014 году за почти 154 тыс. грн.

Напомним, в марте 2020 года Андрея Тарана назначили министром бороны Украины по представлению президента Владимира Зеленского.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, чем известен Андрей Таран.