Сегодня, 25 марта, прошла первая большая пресс-конференция Джо Байдена на посту президента США.

В основу повестки легла борьба с коронавирусом в Штатах и последствия пандемии, экономика, миграционная политика. По внешним вопросам Байден озвучил позицию по Китаю.

Байден стал первым лидером США за последние 100 лет, который на столь длительный срок отсрочил первое полноценное общение с прессой. Сегодня - 64-й день его каденции. Тогда как там Трамп беседовал со СМИ на 27 день, Обама - на 20-й, Буш младший - на 33 день.

В Белом дома задержку в организации пресс-конференции объясняли концентрацией на преодолении коронавируса. Однако некоторые обозреватели считают, что дело может быть и в неудовлетворительном состоянии здоровья 78-летнего Байдена, которое не удастся скрыть на протяжении длительного прямого эфира.

Пресс-конференция заняла чуть более часа. В начале Байден отчитался о достижениях в борьбе с пандемией, затем перешел к ответам на вопросы.

Много времени он посвятил освещению проблемы нелегальной миграции, сообщил, что намерен баллотироваться на второй срок, посетовал на плохие американские школы и ответил, выведут ли США войска из Афганистана к маю.

"Страна" публикует главные заявления Джо Байдена с пресс-конференции. Они размещены под плеером с трансляцией с синхронным русским переводом.

Пресс-конференция Байдена 25.03.2021 - онлайн трансляция на русском

20:30 "Ну, дамы и господа, я пошел. Большое вам спасибо" - закончил Байден и ушел под выкрики журналистов, которые хотели продолжить задавать вопросы.

20:29 Вновь обсуждают проблемы нелегальной миграции. Байден вспоминает, как его прапрапрадед, чтобы найти новую жизнь пересек Атлантический океан на корабле (он эмигрировал из Англии - Ред.)

20:26 Прошел час с начала пресс-конференции.

20:24 Байден продолжает тему о том, что нужно создавать новые рабочие места.

20:18 Байден говорит, что многие школы в США в неудовлетворительном состоянии: "Сколько у нас школ, которым вредит асбест? Сколько школ, где есть питьевые фонтаны? Сколько у нас школ построены без нарушений? Сколько у нас школ с проблемами вентиляции? Они построены так, что не держат тепло. Вот где мы будем создавать рабочие места".

20:15 Говорит о проблеме с питьевой водой в США.

20:10 Журналисты спрашивают, будут ли наложены какие-то ограничения на бизнес-деятельность Китая, например, в платежных системах.

"Китай должен действовать по правилам, что касается Южнокитайского моря, Тайваня" - говорит Байден. Он дал понять, что будет вмешиваться, если в Китае будут нарушать свободу.

Также, по словам Байдена, Китай хочет занять первое место в мире, но США будут развиваться быстрее.

20:02 Байден заявил, что собирается баллотироваться на второй срок.

"Мой ответ да. Я планирую баллотироваться на второй срок", - сказал президент США.

Когда его спросили, считает ли он, что его соперником вновь будет Трамп, Байден сказал, что не знает, что будет через несколько лет в республиканской партии.

20:00 Байден заявил, что Северная Корея ракетными запусками нарушила резолюции Совбеза ООН и пообещал "соответствующий ответ" Пхеньяну, если он пойдет на эскалацию.

19:55 Вновь обсуждают места содержания нелегалов на границе.

19:53 Журналисты спрашивают, выведут ли США войска из Афганистана к маю.

"Скорее всего нам будет трудно выполнить сроки к 1 мая... Мы не хотим, чтобы наши войска там находились бесконечно. Мы выведем войска, вопрос только когда" - отвечает Байден.

19:50 Байден говорит, что США потратят 700 миллионов долларов на улучшение условий жизни на местах - в странах Латинской Америки, чтобы уменьшить поток мигрантов.

До этого журналистка рассказала, что на границе встретила жителя Гондураса, который пришел пешком с 9-летним сыном, чтобы переправить его в США.

19:48 Вновь обсуждают проблему несовершеннолетних мигрантов, которые пересекают границу без сопровождения (таких детей и подростков не высылают из США).

19:42 Байден обсуждает практику филибастера - это тактика препятствования законопроектам парламентским меньшинством путем затягивания принятия решений с помощью внесения огромного количества поправок, декламирования лозунгов, пространных размышлений и так далее.

19:36 У Байдена спрашивают, что он будет делать с проблемой мигрантов. Он обвиняет Трампа, который не предоставил должное финансирование для решения проблем нелегальных мигрантов, которые пересекли границу США.

По его словам, ни один ребенок, который прибыл без сопровождения, не должен находиться во временных пунктах для мигрантов, поэтому в Техасе для них оборудуют специальные центры. Байден заявил, что этим должен был заниматься Трамп, но он этого не сделал.

Он заявил, что есть проблема высылки мигрантов старше 18 лет, поскольку Мексика их не хочет пускать. Детей не высылают. По словам Байдена, детей часто переправляют с телефонами или номером телефона родственника на территории США. Соцслужбы связываются по этому номеру в течение 24 часов, чтобы выяснить, куда дальше направить ребенка. При этом 70% несовершеннолетних, которых нелегально переправляют в США - это 16-17-летние подростки.

19:34 Обвинил республиканцев в том, что они ведут политику разделения.

19:33 Президент США начал отвечать на вопросы. Говорит, что выполнит все предвыборные обещания. В первую очередь вопрос с миграцией и контролем продажи оружия.

19:31 Байден заявил, что ставит новую цель по вакцинации - 200 миллионов доз за 100 дней.

19:30 Говорит о достижениях: количество безработных вновь снизилось до уровня перед началом пандемии.

19:28 Байден начал пресс-конференцию.

19:10 Накануне пресс-конференции Байдена из Госдепа пришли новости, связанные с Украиной. Заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент объяснил, почему президент США не звонит Владимиру Зеленскому.

"Важно понимать: звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями... Мы хотим, чтобы Украина достигла успеха... Но для этого успеха должны быть правильные действия и правильные реформы", – сказал Кент.

19:00 Южнокорейская разведка считает, что КНДР провела ракетные пуски специально перед пресс-конференцией президента США Джо Байдена. На ней, как ожидается, президент США объявит детали политики в отношении республики.