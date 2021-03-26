Католическая Пасха в 2021 году выпадает на следующее воскресенье, 4 апреля. Она будет раньше православной почти на месяц. Христиане восточного обряда будут праздновать Светлое Христово Воскресенье 2 мая. Бывает, что даты праздников совпадают, как это было в 2017 году (16 апреля), и как будет в 2025 году (20 апреля).

Также важно понимать, что и Вербное воскресенье у католиков будет раньше - уже в это воскресенье, 28 марта, а у православных Вербное выпадает на 12 апреля.

Но главным моментом является то, что торжество не имеет постоянной даты, то есть это переходящий праздник. Ниже публикуем календарь, сопоставляющий католическую и православную Пасхи в современном летоисчислении.

Для католиков Пасха – радостное время, с которым связано много традиций и обрядов. В Вербное воскресенье католики обычно приходят на воскресную службу с "пальмами" из вербы. Считается, что свячёная в костеле пальма убережет дом от болезней и несчастий. Затем начинался период, когда хозяйкам запрещалось выпекать хлеб, а если кто запрет нарушал - того ждала засуха.

Пост, которого католики придерживаются с 17 февраля по 3 апреля, соблюдается не менее строго, чем православный. Он начинается с Пепельной среды, когда головы прихожан посыпают пеплом как символ искупления грехов. Католическая церковь разделяет понятия "пост" и "воздержание". В дни "воздержания" отказываются от мяса, но разрешены молоко, яйца, молочные продукты, рыба и продукты с животными жирами. В "постные" дни отказываются от мяса, молока и яиц, досыта разрешается есть раз день, а другие порции уменьшают. Строгий пост соблюдают с 21 до 60 лет, если нет проблем со здоровьем.

Прежде в Польше в период Великого поста жители питались журом (супом) и ели селедку. Поэтому в Страстную пятницу (2 апреля) проводились "похороны жура и сельди" - специальный обряд к завершению предпасхального поста. В некоторых регионах закапывали символический горшок с пеплом, символизирующий конец печали.

Есть еще ряд традиций для католической Пахи, но неизменными остаются писанки, игра Зайчик, когда дети и гости ищут спрятанные подарки и яйца.

Если говорить о дате православной Пасхи (2 мая), то для нее есть четыре важные постановления.

первое - всегда празднуем после весеннего равноденствия (20 марта)

второе - не отмечаем Пасху в один день с иудеями (Песах празднуют с 27 марта по 4 апреля)

третье - празднуем после первого полнолуния, которое наступит после равноденствия (полнолуние будет 28 марта)

четвёртое - православная Пасха всегда выпадает на первый день седмицы (то есть воскресенье).

Как сообщала "Страна", Благовещение Пресвятой Богородицы православные христиане будут отмечать 7 апреля. Дата из года в год не меняется, о традициях мы писали ранее.

Напомним, что несмотря на желание депутатов, украинцы все-таки переведут в марте стрелки часов на один час вперед. И переход на летнее время состоится уже в ночь с 27 на 28 марта (с субботы на воскресенье).