В Украине "покраснели" еще две области. Фото: "Страна"

В четверг, 25 марта, Николаевская и Черкасская области попали в красную карантинную зону. Всего в ней находится уже 11 регионов, а ранее премьер Денис Шмыгаль анонсировал общенациональный жесткий карантин, когда "покраснеют" 13 областей. 

Данные о новом карантинном делении регионов опубликовала пресс-служба Минздрава. 

По состоянию на 25 марта в красной зоне находятся:

  • Киев,
  • Житомирская область,
  • Закарпатская область,
  • Ивано-Франковская область,
  • Киевская область,
  • Одесская область,
  • Сумская область,
  • Черновицкая область,
  • Львовская область,
  • Николаевская область, 
  • Черкасская область.

В оранжевой зоне - такие области:

  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Запорожская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская.

В желтой зоне только одна область - Херсонская.

Карантинное деление областей в Украине на 25 марта. Скриншот: МОЗ

Напомним, вчера секретарь СНБО Алексей Данилов также допустил жесткий локдаун во всей Украине.

Кроме того, мы писали о том, что в Украине третий день подряд фиксируют антирекорд по смертям пациентов с коронавирусом.

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