Черкасская и Николаевская области попали в красную зону карантина. До общенационального локдауна два шага
В четверг, 25 марта, Николаевская и Черкасская области попали в красную карантинную зону. Всего в ней находится уже 11 регионов, а ранее премьер Денис Шмыгаль анонсировал общенациональный жесткий карантин, когда "покраснеют" 13 областей.
Данные о новом карантинном делении регионов опубликовала пресс-служба Минздрава.
По состоянию на 25 марта в красной зоне находятся:
- Киев,
- Житомирская область,
- Закарпатская область,
- Ивано-Франковская область,
- Киевская область,
- Одесская область,
- Сумская область,
- Черновицкая область,
- Львовская область,
- Николаевская область,
- Черкасская область.
В оранжевой зоне - такие области:
- Винницкая,
- Волынская,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Запорожская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Хмельницкая,
- Черниговская.
В желтой зоне только одна область - Херсонская.
Напомним, вчера секретарь СНБО Алексей Данилов также допустил жесткий локдаун во всей Украине.
Кроме того, мы писали о том, что в Украине третий день подряд фиксируют антирекорд по смертям пациентов с коронавирусом.
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