Днем в пятницу, 26 марта, после незначительных ночных морозов ожидается потепление до +12 градусов. На выходных также будет комфортная температура воздуха.

Об этом в четверг, 25 марта, в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, пятница подарит надежду на более теплую погоду в Украине.

Температура воздуха в течение дня будет достигать "человеческих" +6...+12 градусов, однако ближайшей ночью все еще ожидается незначительный мороз. Ветер северный, умеренный.

Дождь и мокрый снег ночью 26 марта прогнозируется в южной части страны и на юго-востоке. Днем осадки задержатся только на крайнем юге. Значительная часть Украины останется под воздействием сухих воздушных масс - антициклон Margarethe будет вытеснять фронты с циклоном за пределы страны.

В Киеве завтра будет солнечно и относительно тепло - днем около +8 градусов.

"В субботу-воскресенье потеплеет еще на несколько градусов, в понедельник столбики термометров немного осядут вниз, однако в целом следующая неделя вместе с замечательным апрелем уже явно нас порадует нормальными градусами, ожидается до +12 +16 градусов. Постепенно можно смотреть в шкафы на демисезонные пальто и легкие куртки", - сообщила синоптик.

Напомним, сегодня часть Украины снова окажется накрыта дождем и мокрым снегом, а на остальной территории будет сухо и солнечно.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украину идет потепление до +14 градусов.