В Харьковской области машина "Скорой помощи" не смогла проехать к дому больного из-за бездорожья. На помощь медикам приехали сотрудники ГСЧС, которые вместе с врачами несли мужчину к машине более двух километров .

Об этом сообщает КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" на своей странице в Facebook.

Утром в среду, 24 марта, в службу экстренной медицинской помощи поступил вызов. В результате бытовой травмы парализовало 57-летнего мужчину в Харьковской области. Но "Скорая" не смогла подъехать к дому больного из-за бездорожья, в результате медикам пришлось идти пешком более 2 км.

"На помощь медицинским работникам были вызваны представители ГСЧС. Благодаря слаженной работе медиков и спасателей, парализованного мужчину перенесли в специализированный автомобиль ЭМП и госпитализировали в лечебное учреждение, тем самым подарив надежду на выздоровление и восстановление", - говорится в сообщении.

Напомним, в Житомирской области 14-летнюю девочку пришлось везти в больницу на упряжке с лошадьми, потому что "Скорая" застряла в снегу.

Также сообщалось, что в прошлом году в Киеве "Скорая" не успела к пациенту из-за незаконно установленного шлагбаума. В результате мужчина умер.