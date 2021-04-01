В апреле 2021 года знаки Зодиака должны сосредоточиться на своих проблемах и отношениях с близкими - быть внимательными к здоровью, делиться положительными эмоциями, стараться говорить друг другу приятные вещи, стараться повысить самооценку. На работе старайтесь выполнять лишь текущие дела, умело распределяя объем задач и полномочий.

Первая половина месяца будет благоприятной для посещения курсов, тренингов и семинаров, изучения нового вида деятельности, получения профессиональных навыков,

Вторая половина апреля - время активного пробуждения природы. В этот период нужно позитивнее смотреть на мир, уделять внимание своему внешнему виду. Можно изменить прическу или гардероб.

Овен (21.03 - 20.04)

В апреле все события будут развиваться динамично, до 7 апреля вам будет практически все удаваться, а вот после 12-го может появиться склонность к ошибкам. Из-за этого есть риск отойти в сторону от изначальных планов.

Тельцы (21.04 - 20.05)

В апреле вы можете ощутить дефицит внутренней уверенности и оптимизма. Иногда могут накатывать периоды беспричинного беспокойства. Постарайтесь не начинать новые проекты, откажитесь от крупных инвестиций, связанных с бизнесом.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Месяц станет успешным для переговоров с потенциальными спонсорами и коммуникации с теми, кто наделен властью. Такие люди помогут вам воплотить самые сокровенные идеи. Однако с 8 по 13 апреля нужно быть внимательными и проверять любую информацию из-за опасности довериться мошенникам.

Рак (22.06 - 22.07)

В апреле может повыситься ваша энергичность. Период станет благоприятным для переговоров по работе и реализации социальных проектов. Вы легко найдете подход к людям, сможете помочь им разобраться как с юридическими, так и с финансовыми вопросами.

Лев (23.07 - 23.08)

Вам необходимо форсировать некоторые события, чтобы скорее реализовать намеченные планы. В первой половине апреля может быть много суеты, однако уже с 12 апреля жизненные ситуации сложатся для вас благоприятно. После 21-22 апреля на первом месте в вашей жизни окажется профессия.

Дева (24.08 - 23.09)

В этом месяце вас ждет ряд испытаний, когда понадобится проявить всю силу воли и терпение. Звезды не исключают финансовые затруднения и неприятности с партнерами. Также нужно остерегаться проблем со стороны контролирующих органов и налоговой.

Весы (24.09 - 23.10)

В начале апреля вам необходимо быть внимательными из-за некоторых проблем, связанных с непримиримой позицией ваших близких. В середине месяца возможны заблуждения и самообман. Однако вашему знаку крайне важно не отступать от своих ориентиров и духовных принципов. В конце месяца ситуация наладится.

Скорпион (24.10 - 22.11)

В апреле Скорпионам предстоит решать огромное количество навалившихся вопросов, связанных с семьей, работой, прошлыми проектами, личными обязательствами. Вы будете озабочены тем, как помочь друзьям, близким и коллегам. Важно правильно рассчитывать свои силы и возможности.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Первая половина месяца будет для вас крайне суетливой. Вы пересмотрите много прежних отношений, поменяете некоторые взгляды, вычеркнете из своего окружения лишних людей. Причем, некоторые ваши действия могут быть и неудачными, поскольку спустя какое-то время вам захочется все восстановить, как прежде. Поэтому хорошо подумайте перед тем, как разрушать что-либо впопыхах.

Козерог (22.12 - 20.01)

В апреле Козероги будут уделять много внимания своим личным планам, делам близких, родственников, детей. В конце месяца отношения с начальством и людьми старшего поколения могут складываться непросто.

Водолей (21.01 - 20.02)

В апреле Водолеи могут столкнуться с разногласиями в семье или на работе. Возможно непонимание со стороны окружающих. Особенно важно быть внимательным с 7 по 12 апреля. Более благоприятный период вас ожидает во второй половине месяца.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбы могут быть втянутыми в финансовые операции. Даже далеких от торговли и бизнеса представителей знака ожидают товарно-денежные отношения. Вы будете по-своему решать все возникающие вопросы и не всегда это может получаться. Будьте внимательными с 7 по 12 апреля - все тщательно рассчитывайте, потому что есть большая вероятность пострадать от аферы.