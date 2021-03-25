Министр здравоохранения Максим Степанов назвал абсурдом заявление нардепа "Слуги народа" Дмитрия Гурина, где он предложил увольнять врачей, которые отказываются от вакцинации "Covishield".

Слова главы Минздрава приводит пресс-служба ведомства в Фейсбуке.

Степанов заявил, что медработников не будут увольнять за отказ от вакцинации.

"Я не позволю каким-то образом оскорблять наших врачей и всех медицинских работников.... Освобождать (от работы - Ред.) медработников за отказ вакцинироваться никто не будет", - сказал он, назвав инициативу депутата абсурдом.

Также глава Минздрава добавил, что некоторые врачи в Украине отказываются делать прививку так, как переболели Сovid-19 и у них сохраняется иммунитет к заболеванию. При этом они хотят вакцинироваться позже.

Кроме того министр заявил, что количество желающих сделать прививки будет увеличиваться постепенно.

Напомним, народный депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Гурин заявил, что тех медиков, которые отказываются от вакцинации индийским препаратом, нужно уволить. "Люди не считающие нужным прививаться, не могут считаться врачами, поэтому, если их уволят, останутся работать настоящие врачи", - считает он.

Александр Корниенко отреагировал на слова нардепа и заявил, что его позиция не является позицией фракции. "Это его видение и его дискуссия", - заявил глава партии "Слуга народа".