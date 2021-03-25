В четверг, 25 марта, власти Сейшельских островов открыли границы для иностранных туристов, в том числе и для украинцев. Теперь при попадании на территорию страны туристам не нужно соблюдать карантин и предоставлять сертификат о вакцинации от коронавируса.

Об этом информирует министерство здравоохранения Сейшельских островов.

При новом режиме въезда для туристов сохраняется требование о ПЦР-тесте на коронавирус, который необходимо сделать в сертифицированной лаборатории не менее чем за 72 часа до прилета. Справка должна быть на английском языке в бумажном виде с оригинальной печатью.

Также туристы обязаны подать заявление для получения обязательного медицинского разрешения от департамента здравоохранения Сейшел на сайте seychelles.govtas.com в департамент туризма и в департамент здравоохранения Сейшел.

Подача такого заявления платная. Стоимость пошлины - 45 евро на взрослого, 5 евро на ребенка до 12 лет. На сайт необходимо загрузить паспортные данные, информацию о рейсе, месте проживания, результаты тестирования и медицинскую страховку. Срок рассмотрения заявления не превышает 6 часов.

При попадании на Сейшелы туристам все еще будет необходимо придерживаться социальной дистанции и масочного режима в публичных местах.

Напомним, с 1 апреля открывает свои границы для туристов и Кипр.

Тем временем украинские власти ввели временный безвиз для граждан Китая, которые посещают нашу страну с туристической целью.