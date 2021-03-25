В четверг, 25 марта, в Суэцком канале приостановлена навигация. Контейнеровоз Ever Given по-прежнему не удается снять с мели. Пришлось отказаться от планов по транзиту нескольких судов пришлось отказаться.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Суэцкого канала.

"В четверг, 25 марта, навигация в Суэцком канале приостановлена. Эти меры останутся в силе до тех пор, пока не завершатся работы по снятию с мели крупного панамского контейнеровоза Ever Given", - сказано в сообщении.

При этом 13 судов, находящихся в районе Порт-Саида, собирались попробовать продолжить движение по каналу, однако от этого плана пришлось отказаться. Суда прождут на якоре до тех пор, пока контейнеровоз не снимут с мели.

Напомним, контейнеровоз Ever Given под флагом Панамы сел на мель во вторник, 23 марта, в 07:40 по местному времени (совпадает с киевским) вскоре после захода в Суэцкий канал из Красного моря. Он заблокировал проход по каналу. Навигация заблокирована уже более 53 часов.

Также мы писали о том, что ранее администрации Суэцкого канала сообщала, что спасательные работы могут продлиться не менее двух дней.