Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который заразился коронавирусом после прививки "Сovishield", уже преодолел болезнь и вернулся к работе.

Об этом Ляшко сообщил на своей странице в Facebook в четверг, 25 марта.

"Как и прогнозировал, болезнь протекала легко, без осложнений. Согласно стандарту оказания медицинской помощи при COVID-19, находился на больничном до отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования. В таком случае сдавать повторно ПЦР-тест не нужно", - написал главный санврач.

По его словам, после получения первой дозы вакцины от коронавируса, и если заражение происходит до 22 дня после прививки, течение болезни проходит легче. А выполнение требований стандарта домашнего лечения позволило избежать заражения "его любимых девушек".

"Напомню, что в соответствии с рекомендациями специалистов НТГЕИ мы увеличили срок ввода второй дозы до 90 дней, с целью повышения эффективности иммунобиологического препарата AstraZeneka/Covishield соответствии с инструкцией производителя. В моем случае вторая доза вакцины уже будет через 6 месяцев", - написал Ляшко.

Кроме того, заместитель министра по прежнему считает, что вакцинация является единственным надежным способом защиты себя и окружающих от коронавируса, поэтому иммунизация населения будет продолжаться.

Напомним, 2 марта Виктор Ляшко вакцинировался от коронавируса. Однако спустя 13 дней он получил положительный результат теста на коронавирус.

"Страна" подробно разбиралась, почему так произошло и не означает ли это, что вакцина имеет низкую эффективность.