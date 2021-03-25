На сегодня в Украине сделали уже 155 587 прививок от коронавируса. Вакцинацию проводят препаратом CoviShield. Известно о 590 побочных реакциях на вакцинацию.

Об этом в ходе брифинга 25 марта сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко, видео обнародовано в Facebook.

"В настоящее время зафиксировано 587 легких случаев побочных реакций на вакцинацию - головная боль, временное повышение температуры и усталость. Это предусмотренные реакции, которые только подтверждают, что вакцина работает. Также зафиксировано три случая, когда пациентам, получившим вакцину, необходимо было временное наблюдение врачей", - сказал Иващенко.

По словам замминистра, летальный случай в Одесской области, где через два дня после укола Covishield умерла военнослужащая, будет расследован в соответствии с протоколами Минздрава.

В ходе брифинга Иващенко также заявил, что преимущества использования вакцины AstraZeneca значительно превышают потенциальные риски ее использования.

"Об этом сообщило Европейское медицинское агентство в результате анализа сообщений об образовании тромбов у вакцинированных. Комитет по оценке рисков провел анализ и пришел к выводу, что нет доказательств связи между фактами прививки и увеличения риска образования тромбов у людей, получивших вакцину. В мире уже привили более 400 млн человек и никаких серьезных последствий не установлено", - сказал он.

Иващенко о побочных реакциях - с 03:50

Напомним, ранее в МОЗ Украины пообещали расследовать все случаи смерти в течение месяца после вакцинации.

Также мы писали о том, что врач разобрала причины смерти одесской военнослужащей после вакцины "CoviShield" и обвинила в этом власти.