Утром в четверг, 25 марта, в Луцке из окна четвертого этажа ковид-госпиталя, который обустроили в отдельном корпусе городского родильного дома, выпала женщина. От полученных травм она умерла на месте.

Об этом со ссылкой на заместителя директора городской клинической больницы Андрея Смольянинова сообщает издание "Волынские новости.

По его словам, женщине было больше 80 лет. Замдиректора больницы также рассказал, что пока не известно, был это несчастный случай или самоубийство. При этом он отметил, что в Украине часто происходят случаи, когда больные Covid-19 выпрыгивают из окон больниц во время лечения из-за нестабильного эмоционального фона.

Правоохранители добавили, что женщине, которая выпала с четвертого этажа медучреждения, был 81 год. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. По факту несчастного случая сведения внесут в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, еще в октябре 2020 года в Украине поднялась волна самоубийств пациентов с коронавирусом. Тогда мы рассказывали о гибели 60-летней женщины, которая боролась с Covid-19 в столичной больнице. Она выбросилась из окна и скончалась от травм в реанимации.

Также мы писали о враче из Днепра, который застрелился, узнав о своей коронавирусной болезни. Недавно мы рассказывали, как в Киеве пациентка совершила самоубийство, выпрыгнув из окна шестого этажа Covid-больницы.