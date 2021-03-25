Основатель попавшей под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины фармацевтической группы "Биотэк", российский бизнесмен Борис Шпигель, который подозревается в подкупе уже бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, считает, что его дело "это чистый заказ".

Об этом он сказал в интервью изданию "Коммерсантъ".

"То, что со мной происходит, - это чистый заказ. Мне намекали на то, чтобы я поделился бизнесом. Я думаю, что никому не нравилось, что мой бизнес растет и выручка растет. И меня просто решили выкинуть с рынка. Следователь мне говорит: все равно ты сядешь, все равно поедешь в зону. Но я просто боюсь, что я умру", - заявил Шпигель.

Предприниматель настаивает на том, что это дело является полностью политическим.

"Дело именно во мне, а не в губернаторе. Девять месяцев назад ко мне домой приходил оперативник. Он пришел не просто так: меня попросил его принять полковник ФСБ, с которым мы были давно знакомы", - утверждает Шпигель.

По его словам, сотрудник ФСБ якобы предлагал ему покровительство над бизнесом и говорил, что предприниматель должен отдать ему контрольный пакет бизнеса. Обвиняемый добавил, что "весь фармацевтический бизнес находится под теми или иными силовиками", но не "Биотэк". Шпигель отказался делиться компанией.

"И тогда этот сотрудник мне сказал: "Ну если вы отказываетесь, мы будем разговаривать с вами в другом месте". И, представляете, именно этот сотрудник задерживал меня в аэропорту несколько дней назад", - сказал бизнесмен.

Шпигель также заявил, что этот сотрудник ФСБ приходил к нему и в изолятор. В разговоре между ними не участвовали ни следователь, ни адвокат.

"Он мне сказал: "Я же вам предлагал сотрудничество, а вы отказались…" Он мне говорит: дайте показания на губернатора (Пензенской области), что вы давали ему взятки, и тогда вы пойдете домой. Но я снова отказался", - сказал Шпигель.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если бизнесмен считает, что его "заказали", он может обратиться к правоохранителям по этому поводу.

"Да, мы видели, но вместе с тем мы не можем комментировать (уголовное дело), потому что это не наша функция. (...) В случае если какие-то незаконные действия были в отношении предпринимателей, они могут обращаться в правоохранительные органы. Нам неизвестно были ли такие обращения в правоохранительные органы, поэтому не могу ничего комментировать", - цитирует представителя главы российского государства агентство РИА Новости.

Отметим, что 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении ряда компаний, среди которых оказался и "Биотэк" Шпигеля.

Фармгруппа является крупным российским производителем биологических добавок, лекарственных средств (специализация - кардиология, онкология, ВИЧ, диабет, неврология, психиатрия и др.), препаратов для дезинфекции и медицинских изделий.

В структуру компании входит несколько фармзаводов ("Биодез" в Лыткарино, "Марбиофарм" в Йошкар-Оле), аптечные сети и медцентр "Эскулап".

При этом Шпигель, который является председателем совета директоров "Биотэка" является выходцем из Украины - он родился в Хмельницком в 1953 году. Бизнесмен с 2003 по 2013 год был членом Совета Федерации РФ, также является президентом Всемирного конгресса русскоязычного еврейства.

Широкой общественности он известен тем, что был продюсером Николая Баскова, а его дочь была замужем за певцом. По версии российского Forbes, Шпигель в 2020 году занимал 60 строку в топ-200 богатейших бизнесменов России. Шпигель резко высказывался относительно событий на Донбассе, в частности, заявил, что Украина стала "нацистским государством", что представляет угрозу для всей Европы.

Предприниматель внесен в списки "Миротворца" как "антиукраинский пропагандист".

Напомним, 21 марта российские правоохранители задержали губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 млн рублей от бизнесмена Бориса Шпигеля. Позже дома у Белозерцева при обыске было найдено полмиллиарда рублей.