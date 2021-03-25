Большинство украинцев (71%) считают, что коронавирус был создан искусственным путем. Среди наиболее вероятных причин его создания сторонники этой теории называют стремление уменьшить количество населения и проведение научного эксперимента.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Социологи 18-19 марта опросили 1 500 украинцев старше 18 лет, которые проживают во всех областях, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольной части Донбасса.

Оказалось, что 71% опрошенных считает, что коронавирус - это искусственно созданный вирус. 19% предполагают, что он возник естественным путем. 7% участников опроса затруднились с ответом, 3% отметили другой путь появления вируса.

Среди тех, кто считает вирус искусственно созданным, относительное большинство считает, что его создали в результате научного эксперимента (31%), как бактериологическое оружие (27%), с целью уменьшения количества населения (40%). Еще 17% предполагают, что вирус вывели с целью создания экономического кризиса, 16% - с целью заработка на вакцине, 12% - для контроля над людьми.

Напомним, в Украине растет число противников вакцинации, препарату Covishield доверяют всего 3% населения.

Также мы писали о том, что более половины украинцев недовольны тем, как Зеленский борется с пандемией.