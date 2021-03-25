Половина украинцев отказываются делать прививку от коронавируса, потому что не доверяют завезенному в страну препарату (индийской вакцине Covishield) и боятся возможных побочных эффектов.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг". Точное число тех, кто отказывается, не называется.

Главными причинами, по которым украинцы не хотят прививаться, респонденты назвали: недоверие к вакцине, которая завезена (51%) и страх побочных эффектов (47%). При этом каждый пятый опрошенный назвал причиной отказа от вакцинации недоверие к власти в целом, такое же количество опрошенных считают, что вакцина не защитит от новых мутация коронавируса. 13% в принципе не доверяют вакцине как таковой.

В то же время, более половины (55%) опрошенных согласны с мнением, что вакцины придуманы для защиты людей, но 38% респондентов считают, что вакцины созданы для заработка на людях и их контроля. 7% затруднились выбрать вариант, который им ближе.

Социологи опросили 1500 украинцев от 18 лет и старше, со всех регионов страны, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрос проводился 18-19 марта методом телефонного интервью с использованием компьютера.

Напомним, согласно опросу, вакцине от коронавируса Covishield доверяют всего 3% населения Украины. Также украинские медики отказываются от вакцинации от коронавируса.

После прививки от коронавируса умерли двое украинцев: 43-летняя военнослужащая женщина из Одесской области и провизор аптеки военного госпиталя в Черновицкой области. Связь смерти с вакцинацией на данный момент не доказана.