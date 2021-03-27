Сегодня, 27 марта, начинается иудейский Песах, который в народе еще называют еврейской Пасхой.

На территории Израиля и у диаспор, которые проживают во многих странах мира, праздник длится семь дней - до 4 апреля включительно.

"Страна" рассказывает историю и традиции Песаха, а также публикует поздравления для евреев.

Песах 2021 - история и традиции

Песах - один из трех паломнических праздников у евреев. В основе лежит библейский сюжет - десятая египетская казнь. В наказание за то, что фараон отказался отпустить евреев из рабства, на него и всех жителей обрушились жестокие кары. Последней из них стала смерть первенцев в каждой семье. Однако евреев наказание не коснулось.

Ужаснувшись случившемся горем с первенцами, фараон принял решение отпустить евреев. Песах отмечают в память об этом важном событии - Исходе из Египта и освобождении еврейского народа от рабства.

С христианской Пасхой, которая символизирует воскресение Спасителя из мертвых, общего немного. Но параллели все же прослеживаются. Например, дата 14 нисана - по Новому завету.

Именно в этот день состоялась Тайная вечеря, последняя встреча Христа с учениками перед казнью. В евангельском описании вечери есть прямой отсыл к Ветхому завету - Иисус на ней уподобляет себя пасхальному агнцу, который, по преданию, был принесен в жертву иудеями во время бегства из Египта.

У евреев празднование Песаха так же строго регламентировано, как у православных христиан Пасхи. В первый и последний день праздника запрещена работа по дому.

На протяжении всех семи дней праздника еврее не едят хлеб, а также все продукты брожения. Связано это с тем, что евреи, стремясь как можно быстрее покинуть Египет, не дождались, когда созреет хлеб. Поэтому в пустыне им пришлось питаться пресной мацей.

Вечером 14 нисана вся семья после захода солнца собирается на седер (ужин). На него приглашают малоимущих и тех, кто не может отпраздновать день с близкими.

На столах: маца (пресные хлебцы), марор (горькая зелень), харосет (смесь из тертых яблок, орехов и фиников). Также подают фаршированную рыбу.

Сам ужин проходит в несколько этапов. Во время него взрослые выпивают четыре бокала вина (детям алкоголь заменяют виноградным соком) - по числу обещаний, данных Богом избранному народу. Пятый бокал наливают и оставляют нетронутым - он предназначен для пророка Элияха. Во время седера также читают молитвы и благословения.

Затем следуют пять "будней праздника". Завершает Песах выходной, когда проводят "церемонию разделения морских вод". Согласно Ветхому Завету, фараон, который поначалу отпустил евреев из Египта, позже все-таки бросился за ними в погоню. Однако воды Красного моря расступились перед беглецами, а перед их преследователями - сомкнулись обратно и поглотили египетское войско. В память об этом читают отрывок из священной книги иудаизма Торы.

Поздравления и открытки с Песахом

Для читателей "Страны", которые исповедают иудейскую веру, мы публикуем открытки и поздравления со светлым праздником Песах. Желаем вашим семьям здоровья, долголетия, мира и добра.