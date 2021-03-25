Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина должна получить 200 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac, а не 700, как ожидалось ранее - то есть меньше в 3,5 раза.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

"Первая партия 200 тысяч доз, после того, как привезут они должны пройти лабораторный контроль…", - сказал министр.

Также он добавил, что лабораторный контроль будет быстрым - до десяти дней.

Напомним, Украина в конце прошлого года заключила контракт на поставку вакцины Sinovac Biotech.

19 марта Степанов анонсировал, что эта вакцина должна поступить в Украину до конца марта. Он заявлял, согласно контракту, наша страна ожидает поставку первых 700 тысяч доз в конце месяца.

Отметим, что власти уже один раз обещали привезти эту вакцину, но тогда поставка вообще сорвалась. "Страна" разбирались, почему это произошло.

Между тем, по данным социологов, китайской вакцине доверяет всего 1% населения.