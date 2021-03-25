Служба безопасности Украины заявила о расследовании участия представителей организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука, в офисе которой сегодня проходят обыски (в этом же здании находится и офис ОПЗЖ - Ред.), в проведении незаконного референдума и выборов в Крыму в 2014 году.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 25 марта.

"Установлено, что участники ОО "Всеукраинское общественное движение" Украинский выбор" во время аннексии полуострова и в дальнейшем активно поддерживали оккупационные органы власти. Они стали представителями незаконных избирательных комиссий и участков, участвовали в деятельности незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма". Участники НЗФ осуществляли незаконное преследование украинских активистов, захват административных зданий органов власти Украины", - говорится в сообщении.

Следователи СБУ заявляют, что руководство и представители общественной организации якобы участвовали в организации и проведении референдума и выборов на аннексированной территории АР Крым и Севастополя.

В СБУ также считают, что организаторы "Украинского выбора" якобы имитировали ликвидацию 210 крымских ячеек, однако никаких документов в Минюст подавали, а сама организация "продолжала проводить в Крыму деятельность в ущерб государственной безопасности Украины" до 2017 года, когда прекращение ее деятельности на полуострове было оформлено в соответствии с действующим украинским законодательством.

"По версии следствия, эти факты могут свидетельствовать о создании воображаемой непричастности руководства ОО "Всеукраинское общественное движение "Украинский выбор - право народа" к противоправной деятельности ее ячеек на территории АР Крым", - пишут в спецслужбе.

Следователи СБУ проводят следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении участникам о подозрениях по ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст.111 (государственная измена) УК.

Народный депутат от "Оппоплатформы за жизнь" Илья Кива заявил, что обыск в "Украинском выборе" (в этом же здании находится и офис ОПЗЖ) проходил в рамках дела, которое было возбуждено еще в 2014 году против "Украинского выбора". И этим воспользовались им как поводом получить санкцию на обыск.

Позже Кива сообщил "Стране", что обыск в офисе ОПЗЖ закончился.

"В 8 утра обыск начался в офисе ОПЗЖ, где есть приёмные народных депутатов. Обыск проводила Генпрокуратура вместе с СБУ. Данные действия считаем элементом давления на нашу политическую силу. Это желание власти отвлечь людей от существующих проблем: смертей от вакцинации, огромных платежек и от хаоса, который происходит в нашей стране. Обыск закончился, следователи и оперативные сотрудники СБУ уже уехали", — сообщил Илья Кива.

Он также сказал, что ничего криминального следователи не нашли и "не могли найти, потому что ОПЗЖ чтит закон и Конституцию Украины".

Напомним, с утра сегодня в офисе общественной организации "Украинский выбор", которую связывают с Виктором Медведчуком, СБУ и ГПУ проводят обыск.