Резко упала и умерла. Появилось видео последних секунд жизни умершей после укола Covishield военнослужащей
Последние минуты жизни военнослужащей, которая умерла после прививки индийским препаратом от коронавируса CoviShield, попали на видео.
Видео опубликовал сайт "Шарий.net".
На кадрах ролика видно, как женщина разговаривает с двумя людьми, потом начинает идти и резко падает. Скорее всего, она умерла сразу. Приехавшая по вызову "скорая" констатировала смерть.
Напомним, инцидент произошел во вторник, 23 марта, в пгт Черноморское Лиманского района Одесской области. Около 17:20 военнослужащая ВСУ Инна Нарожная потеряла сознание на улице и умерла до прибытия экстренной медицинской помощи. 21 марта она привилась от коронавируса индийским препаратом CoviShield.
В Минздраве сообщили, что причиной смерти военнослужащей стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.
"Страна" подробно писала о том, почему скончалась украинка, привитая индийской вакциной.