Последние минуты жизни военнослужащей, которая умерла после прививки индийским препаратом от коронавируса CoviShield, попали на видео.

Видео опубликовал сайт "Шарий.net".

На кадрах ролика видно, как женщина разговаривает с двумя людьми, потом начинает идти и резко падает. Скорее всего, она умерла сразу. Приехавшая по вызову "скорая" констатировала смерть.

Напомним, инцидент произошел во вторник, 23 марта, в пгт Черноморское Лиманского района Одесской области. Около 17:20 военнослужащая ВСУ Инна Нарожная потеряла сознание на улице и умерла до прибытия экстренной медицинской помощи. 21 марта она привилась от коронавируса индийским препаратом CoviShield.

В Минздраве сообщили, что причиной смерти военнослужащей стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

"Страна" подробно писала о том, почему скончалась украинка, привитая индийской вакциной.