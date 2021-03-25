Первый президент независимой Украины и глава украинского делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в прямом эфире вакцинировался от коронавируса индийский препаратом "Сovishield".

Соответствующее видео обнародовал Telegram-канал "Украина 24".

На кадрах 87-летний Леонид Кравчук в черной медицинской маске и с закатанным рукавом рубашке. К нему подходит женщина в медицинской форме, делает прививку, а потом крупным планом показывают сам препарата - это индийский "Сovishield".

Напомним, 2 марта президент Украины Владимир Зеленский публично вакцинировался от коронавируса. За день до него в прямом эфире прививку сделал министр здравоохранения Максим Степанов.

Также сообщалось, что 2 марта вакцинировался от коронавируса и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Однако спустя 13 дней после прививки он заразился коронавирусом. Как стало известно, первая прививка начинает работать у большинства вакцинированных только через 22 дня. В подробностях инцидента разбиралась "Страна".