В Госдепе США обеспокоены обострением ситуации на Донбассе. Вашингтон наблюдает за происходящим и планирует "отправлять сигналя при необходимости".

Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

"Мы очень обеспокоены. В открытых источниках появляется информация о действиях на линии соприкосновения. Новые траншеи возле старого аэропорта, закрытие пунктов пропуска и гуманитарного доступа. Мы внимательно наблюдаем и, безусловно, планируем отправлять сигналы при необходимости", - заявил Джордж Кент.

Также зампомощника госсекретаря США заявил, что Россия, по мнению Вашингтона, должна способствовать полному прекращению огня на Донбассе, отзыву своих войск из Украины, и восстановлению Украиной контроля над своей границей.

Напомним, ранее в ОБСЕ отреагировали на ухудшение ситуации на Донбассе.

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