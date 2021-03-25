В Госдепе США не могут обозначить сроков, в которые администрация президента Джо Байдена назначит американского посла в Украине.

Об этом в интервью "Голосу Америки" сообщил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

"Государственный департамент имеет полное доверие к нашей временной поверенной в делах США (Кристина Квин - Ред.) и поддерживает ее. Мы понимаем, что все страны ожидают иметь полностью утвержденных послов и мы надеемся, что администрация Байдена назначит компетентное лицо, а затем Сенат подтвердит кандидатуру. Мы с нетерпением ждем, когда посол США вернется в Киев", - сказал Кент.

Также зампомощника госсекретаря США заявил, что назначение послов - прерогатива президента и Белого дома, роль Сената - давать рекомендации и согласовывать кандидатуру.

"Поэтому пока не могу предоставить никаких сроков", - сказал Джордж Кент.

Отметим, последний посол США в Украине Мари Йованович покинула Киев в мае 2019 года по требованию Трампа, который заподозрил ее в работе на демократов.

С тех пор американское диппредставительство возглавляет временный поверенный в делах - дипломат, который исполняет обязанности посла в его отсутствии. На данный момент временная поверенная в делах США в нашей стране Кристина Квин.

В прошлом году Вашингтон уже утвердил кандидатуру Кита Дейтона на должность посла в Украине, но после победы на выборах Джо Байдена процесс его отправки в Киев затормозился. Более того, глава МИД Украины Клуба сказал, что, скорее всего, новая администрация в США утвердит другого посла.

Напомним, также в Госдепе США объяснили, почему Байден не общается с Зеленским.