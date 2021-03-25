Компания "Авивир" приостановила размещение рекламы у известной российской ведущей Ксении Собчак после скандала с интервью с Виктором Моховым, более известным как "скопинский маньяк".

Об этом со ссылкой на главу отдела маркетинга компании Михаила Василенко сообщает "МБХ медиа" в четверг, 25 марта

"Нам обещали, что интеграция будет размещена в одном из выпусков программы "Осторожно, Собчак", в политически нейтральным интервью. Но были неудовлетворены решением продакшена: в данный момент наши юристы ведут диалог с исполнителем, а последующие рекламные посты были приостановлены", - сообщил Василенко.

Он добавил, что "Авивира" нет долгосрочных контрактов с Собчак, реклама размещалась в рамках разового договора.

"...Еще раз подчеркнем, что редакционная политика продакшена конфиденциальна, поэтому мы не могли заранее узнать, в каком видео появится рекламный ролик. Для нашей компании это крайне негативный опыт", - добавил глава отдела маркетинга компании.

"Авивир" - дистрибьютор медицинских изделий, входит в группу компаний "ХимРар", которая объединяет исследовательские, производственные и инвестиционные компании в области инновационной фармацевтики для разработки и коммерциализации инновационных фармпрепаратов, средств диагностики, профилактики и новых методов лечения жизнеугрожающих заболеваний в России и за рубежом.

Напомним, Мохов отбывал срок за похищение и изнасилование двух девочек - Екатерины Мартыновой и Елены Самохиной. Одной из них было 14 лет, а другой - 17 лет. Он похитил их в 2000-м году в городе Скопине Рязанской области и продержал в специально оборудованном бункере 1296 дней, почти 3,5 года.

Интервью Собчак со скопинским маньяком, а также информация о том, что телеведущая заплатила ему гонорар, вызвали большой общественный резонанс. После этого в России предложили запретить общаться с маньяками.

Также мы рассказывали, что YouTube ограничил показ интервью Собчак с Моховым.