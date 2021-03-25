Действующим народным депутатом Украины, которому генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о подозрении за неуплату налогов, оказался Виктор Мялик из депутатской группы "За Будущее".

Об этом со ссылкой на источник в в Офисе генпрокурора сообщают "Украинские новости" в четверг, 25 марта.

"Речь идет о Мялике", - заявил собеседник.

Напомним, по данным следствия нардеп начал в 2012 году строить под Киевом многоквартирные жилые дома для получения прибыли от последующей продажи квартир и нежилых помещений в них.

После завершения строительства домов, доходы от реализации квартир и нежилых помещений подозреваемый декларировал, как доходы физического лица от продажи собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности, с применением ставки налога в размере 5% вместо 18%. По данным экспертизы, нардеп уклонился от уплаты налога на общую сумму более 97 млн ​​грн.

В своей декларации за 2019 Мялик указывал, что имеет 158 квартир в Киево-Святошинском районе, элитный автопарк и миллионы на банковских счетах.

В документе, который был опубликован в Едином реестре деклараций, указывается, что нардепу принадлежат гаражи, места для парковок и земельные участки (площадью как 520, так и более 1000 кв. метров) в той же Софиевской Борщаговке.

В декларации сказано, что Мялик владеет автомобилем Lexus LS460L (2015 года выпуска) и Lexus LX570 (2016 года выпуска).

Супруга нардепа – Дарина Мялик – ездит на PORSCHE CAYENNE (2018 года выпуска), а также на MERCEDES-BENZ (2016 года выпуска), которые обошлись семье в 5,6 млн грн и 3 млн грн.

При этом Мялик указал, что за 2019 год в должности нардепа получил 314 117 грн зарплаты. Его жена, работая в ОО "МДС-БУД", заработала за год 29 099 грн.

Ранее мы рассказывали, Офис генпрокурора объявил подозрение экс-главе "ПриватБанка".

Также сообщали, что Венедиктова подписала подозрение нардепу, которого подозревают в коррупции.