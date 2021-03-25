Канадский Минздрав внес на этикетку вакцин от Covid-19 AstraZeneca и Covishield упоминание о том, что после введения препарата возможны случаи тромбоза.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Министерство здравоохранения Канады обновило описание продукта - или этикетку - для вакцин от Covid-19 AstraZeneca и Covishield, указав информацию об очень редких случаях возникновения тромбов, которые связаны с низким уровнем тромбоцитов (т. е. тромбоцитопенией) после прививки вакциной AstraZeneca", - говорится в сообщении.

Кроме того, Минздрав заявил, что выпустил руководство для медиков и вакцинируемых по наблюдению за потенциально возможными симптомами после прививки.

Несмотря на внесение упоминания о возможном тромбозе, канадский Минздрав считает, что AstraZeneca является безопасной вакциной. Ведомство призывает граждан проходить вакцинацию доступными в стране препаратами.

Напомним, ВОЗ считает, что тромбоз после прививок AstraZeneca возникает сам по себе.

Также мы писали о том, что в Великобритании и Нидерландах не нашли связей между уколами AstraZeneca и образованием тромбов.