Эта неделя будет спокойной и финансово стабильной, если представители Зодиака урегулируют свои эмоции и траты. В понедельник важно оставаться в расслабленном режиме - не форсировать рабочие вопросы и не пытаться все переделать за день. Впереди целая неделя. Астрологи рекомендуют спокойно обдумывать свои проблемы, не забывать наслаждаться весенней просыпающейся природой, стараться быть внимательным к близким и больше вкладывать в свое развитие и воспитание детей.

Овен (21.03 - 20.04)

Эта неделя принесет вам уверенность в себе и определит ближайшие цели на несколько лет. Постарайтесь ограничить свои потребности до минимума, чтобы добиться значимых целей. Вопросы здоровья не должны вас беспокоить, особенно, если вы повысите физическую активность и не будете срываться на вредные продукты. От домашней работы лучше воздержаться. Особенно это касается ремонта и электрических приборов.

Тельцы (21.04 - 20.05)

Вам достаточно будет поделиться своими мыслями с окружающими, чтобы привлечь их на свою сторону. На этой неделе ваш знак может проявить изворотливость и агрессию, пытаясь реализовать свои задумки. Вопросы, которые касаются любви, лучше перенести на следующую неделю - время и нервы вы потратите, а результата не получите.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам нужно пожертвовать карьерой ради семейных ценностей. Скоро окончательно решится судьба вашей личной жизни, поэтому нужно быть начеку. Звезды предупреждают женщин-Близнецов о необходимости быть бережливыми и прислушиваться к мнению своего партнера. Мужчинам-Близнецам нужно поберечь психическое здоровье - чаще гуляйте и меньше думайте о негативном.

Рак (22.06 - 22.07)

У представителей водной стихии ожидается увлекательная неделя. В первые дни могут возникнуть финансовые затруднения, но потом ситуация наладится. В середине недели от вас нужны будут минимальные усилия для того, чтобы достичь успеха. С трудностями вы справитесь благодаря своему оптимизму. Выходные лучше провести активно. Больше пеших прогулок и спорта.

Лев (23.07 - 23.08)

На этой неделе перед Львами откроются новые возможности. Вместе с вашей целеустремленностью это даст потрясающий эффект. Вы получите либо материальную выгоду либо ценный опыт. В конце недели мужчина-Лев может узнать неприятные известия, которыми должен будет поделиться с близкими. Старайтесь, чтобы ваши намерения не привели вас к неприятностям.

Дева (24.08 - 23.09)

Вам придется изрядно понервничать. Возможна смена профессиональной деятельности, повышение в должности или материальные проблемы. Но если вы будете способны не срываться на близких, все уладится уже к выходным. Одинокие Девы получат шанс познакомиться со статусным мужчиной, настроенным на серьезные отношения.

Весы (24.09 - 23.10)

В это время Весам необходимо проявить больше инициативы и изобретательности. Эти качества помогут как на работе, так и в личной жизни. Вы заведете новые полезные контакты, сможете продвинуться по карьере, наладите отношение со своей пассией и в целом гармонизируете отношения в семье. В выходные обратите внимание даже на незначительные изменения в состоянии здоровья, соблюдайте режим дня и больше отдыхайте.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Некоторые Скорпионы могут совершать безрассудные действия и принимать опрометчивые решения. Неделя может принести колебания в сфере финансов. На любовном поприще вас ждет успех. Период считается благоприятным для налаживания деловых контактов, однако постарайтесь не вступать в споры с окружающими, контролируйте свою несдержанность.

Стрелец (23.11 - 21.12)

На этой неделе Стрельцов ждут события, которых прежде не было в жизни. Период предстоит динамичный и наполненный новыми знакомствами. Принимая решения, старайтесь полагаться на свою интуицию. В середине недели обратите внимание на свое здоровье. С деньгами может быть туго, но не критично. Поэтому просто откажитесь от крупных трат.

Козерог (22.12 - 20.01)

На этой неделе Козерогам необходимо проявлять больше трудолюбия, чтобы заручиться поддержкой статусных единомышленников. Чтобы сделать отношения с любимым гармоничнее, добавьте в них немного нежности и романтических вечеров. Женщинам этого знака полезно прислушиваться к советам коллег, а мужчин ждет настоящий аврал на работе. Делегирование полномочий поможет не выгореть.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеи могут почувствовать себя одинокими из-за мрачных мыслей, накопленных обид и разочарования. Но стоит вам найти интересное занятие по душе и разнообразить досуг, как все наладится. Этот период нужно переждать и расслабиться, но не за счет алкоголя, а за счет ароматерапии, медитации и сна. Для этих целей также подойдет закаливание и прогулки.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Эта неделя станет для вас отправным пунктом для новых свершений. Категорически нельзя рисковать или завязывать рабочие романы. Это больно ударит по вашей репутации. Сконцентрируйтесь на работе, основной фронт работ не нужно решать самостоятельно - заручитесь помощью партнера, которому доверяете. Ближе к выходным вас ждет спокойный период, когда можно побаловать себя и родных обновками.