Российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который отбывает срок в колонии во Владимирской области, провели плановое медицинское обследование. Состояние здоровья политика оценили как удовлетворительное.

Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСИН по региону сообщает TACC в четверг, 25 марта.

"24 марта в учреждениях УФСИН России по Владимирской области по заявлению осужденных проводились медицинские обследования, в том числе обследовался и осужденный А. А. Навальный. По результатам обследования, его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное", - сообщили в УФСИН.

В то же время УФСИН по Владимирской области не рассказали, находится ли Навальный в больнице, так как это было бы разглашением персональных данных.

Напомним, днем ранее в штабе Алексея Навального сообщили о резком ухудшении в колонии его здоровья. По данным приближенных политика, с конца прошлой недели тот испытывает сильные боли в спине, а также у него начала отниматься нога.

Навальный сейчас находится в исправительной колонии Владимирской области. Там ему предстоит прожить ближайшие 2,5 года.

В колонию Навальный попал после того, как 2 февраля московский суд заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы.