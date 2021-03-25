Президент США Джо Байден, который вступил в должность 20 января, до сих пор не позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, потому что "звонок должен быть подкреплен действиями".

Об этом со ссылкой на заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента сообщает "Голос Америки".

Кент рассказал об ожидании, что в ближайшее время между Байденом и Зеленским состоится разговор.

"Важно понимать: звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями... Мы хотим, чтобы Украина достигла успеха... Но для этого успеха должны быть правильные действия и правильные реформы", – сказал он.

На вопрос о том, как президент Украины и его администрация, по мнению Кента, справляются со взятыми на себя обязательствами, зампомощника главы Госдепа ответил: "Я бы сказал, что самое главное – это чтобы президент Зеленский выполнял приоритеты и свои обещания, которые он дал украинскому народу, ведь именно они его выбрали".

Кроме того, Кент заявил о том, что то, как украинская власть выйдет из конституционного кризиса, является настоящим вызовом для украинцев.

"Если быть точным, то любой закон, который ставит под угрозу независимость организаций, будь то НАБУ или Национальный банк, не помогает Украине. И международным партнерам - будь то МВФ или США, будет сложно продолжать поддержку, если эти усилия не ведут к необходимым Украине реформам и изменениям", - сказал он.

Напомним, ранее нардепы рассказали "Стране", почему президент США не звонит Зеленскому.

Также мы сообщали, что The Washington Post написала почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому.