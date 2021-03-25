Сотрудники Федеральной службы безопасности России и Следственного комитета РФ (СКР) задержали в Москве члена банды Шамиля Басаева, который участвовал в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году.

Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает ТАСС в четверг, 25 марта.

В ведомстве рассказали, что задержанный является уроженцем Чечни, его зовут Герман Арбинин.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала, что Арбинина задержали во вторник, 23 марта. В ближайшее время ему предъявят обвинения в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих. Следствие планирует добиваться ареста задержанного.

Напомним, 29 февраля 2000 года члены вооруженной группы под руководством Шамиля Басаева и Амир ибн аль-Хаттаба напали на военных 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. В ходе многочасового боя 84 десантника погибли, в живых остались только шестеро.

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