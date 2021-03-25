Северная Корея в четверг, 25 марта, запустила в сторону моря две баллистические ракеты малой дальности наземного базирования.

Об этом сообщает CNN.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что ракеты были выпущены из района Хамджу в провинции Южный Хамге, у восточного побережья КНДР. Они пролетели около 450 километров и достигли высоты 60 километров.

Совет национальной безопасности Сеула объявил о глубокой озабоченности в связи с запуском ракет. Ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове планируют рассмотреть в координации с США.

Кроме того, осудил запуск ракет премьер-министр Японии Есихидэ Суга. Он посчитал его угрозой миру и безопасности его стране и таковыми, которые "противоречит резолюциям Организации Объединенных Наций". В Японии также провели экстренное заседание Совета национальной безопасности.

"Мы будем работать в тесном сотрудничестве со связанными странами, включая США и Южную Корею, и мы полны решимости защищать жизни людей и мирные средства к существованию", – сказал глава японского правительства.

Напомним, на выходных Северная Корея бросила вызов администрации Байдена и запустила ракеты малой дальности.

Также мы писали о том, что Байден отреагировал на испытания ракет в Северной Корее, заявив, что в Пхеньяне ничего не изменилось.