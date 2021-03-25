Народному депутату Украины сообщили о подозрении за уклонение от уплаты налогов на сумму более чем на 97 миллионов гривен.

Об этом написала генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook в четверг, 25 марта.

"По моему поручению прокуроры сообщили о подозрении народному депутату Украины в умышленном уклонении от уплаты налогов, совершенном лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины", - заявила она.

Следствие установило, что подозреваемый начал в 2012 году строительство в с. Петропавловская Борщаговка и с. Софиевская Борщаговка Киевской области многоквартирных жилых домов для получения прибыли от последующей продажи квартир и нежилых помещений в них.

При этом регистрации в качестве субъекта хозяйственной деятельности в форме физического лица-предпринимателя или юридического лица не осуществил.

После завершения строительства домов, он зарегистрировал на себя право собственности на 1221 объект недвижимого имущества в них. В течение 2015-2020 годов уполномоченное им по доверенности лицо продавало недвижимость и передала ему более 360 миллионов гривен дохода от этих операций.

Доходы от реализации квартир и нежилых помещений подозреваемый декларировал, как доходы физического лица от продажи собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности, с применением ставки налога в размере 5% вместо 18%.

Предварительно, по данным экспертизы, таким образом нардеп уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость на общую сумму более 97 млн ​​грн.

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