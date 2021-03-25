Власти Индии вслед за другими странами приняли решение приостановить все поставки на экспорт вакцины компании AstraZenecа, произведенной Индийским институтом сыворотки. В то же время такое решение может затронуть и поставки препарата в рамках глобальной инициативы COVAX.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Программа COVAX ведет переговоры с правительством Индии с целью обеспечения поставок как можно скорее. Но никакого экспорта не будет до тех пор, пока ситуация в Индии не стабилизируется", - говорится в сообщении.

Это временная мера и потом экспорт препарата может продолжиться.

Напомним, что COVAX - это глобальная инициатива по обеспечению равного доступа к вакцинам против COVID-19 для всех стран, независимо от уровня доходов. Инициатива была учреждена ВОЗ.

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