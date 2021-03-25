Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что штаб российского оппозиционера Алексея Навального отказался исправлять карту на своем сайте, где Крым обозначен как часть Российской Федерации.

Об этом Рефат Чубаров сообщил в соцсети.

"Команда Алексея Навального запустила сайт "Свободу Навальному" на котором разместила картографическое изображение Российской Федерации, в границы которой включена также временно оккупированная РФ территория Крыма.

По моей инициативе состоялся разговор с Леонидом Волковым (руководителем штаба Навального - Ред.), в ходе которого я пояснил неприемлемость такого действа и предложил привести границы РФ в соответствие с международно признанными границами Украины, выведя на изображении полуостров Крым из границ РФ.

Господин Волков пояснил мне невозможность предложенного мною исправления. Мне не хотелось бы транслировать аргументы Леонида Волкова, поэтому я предложу ему самому включиться в обсуждение данной крайне неприглядной ситуации", - написал Рефат Чубаров.

Ранее "Страна" сообщала, что был опубликован текст Стратегии деоккупации Крыма, утвержденной Зеленским.

Так же мы рассказывали, что Россия запретила иностранцам владеть землей в Крыму.