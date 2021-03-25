В Национальной академии наук прогнозируют рост числа больных Covid-19 в Украине. В частности, в конце марта количество новых зараженным коронавирусом в Украине за сутки может превышать 15 000. А в начале апреля этот показатель вероятно вырастет до более чем 20 000.

Соответствующий прогноз опубликован на сайте НАН.

Прогнозы ученых формировался с помощью статистической модели Facebook Prophet и модели SEIR-U.

Согласно прогнозным вычислениями, среднее количество новых случаев равна 16217 (Prophet) и 15063 (SEIR-U) в течение недели 24 - 30 марта 2021.

Максимальные же значения в начале апреля могут достигать 25 тысяч случаев в сутки.

Ученые считают, что при этом среднее количество новых летальных случаев за день в начале апреля может достигать 380.

Согласно прогнозу, больше всего инфицированных в начале апреля ожидается в 9 регионах:

Винницкой области;

Днепропетровской области;

Житомирской области;

Киевской области,

Львовской области;

Одесской области;

Харьковской области;

Хмельницкой области;

Киеве.

Напомним, ранее в Минздраве заявили о рекордной смертности от коронавируса и предупредили об опасности нового штамма.

Также мы сообщали, что в Киеве вчера был установлен антирекорд по числу смертей от Covid-19.