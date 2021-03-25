До 25 тысяч в сути. Украинские ученые дали прогноз по заболеваемости Covid-19 на начало апреля
В Национальной академии наук прогнозируют рост числа больных Covid-19 в Украине. В частности, в конце марта количество новых зараженным коронавирусом в Украине за сутки может превышать 15 000. А в начале апреля этот показатель вероятно вырастет до более чем 20 000.
Соответствующий прогноз опубликован на сайте НАН.
Прогнозы ученых формировался с помощью статистической модели Facebook Prophet и модели SEIR-U.
Согласно прогнозным вычислениями, среднее количество новых случаев равна 16217 (Prophet) и 15063 (SEIR-U) в течение недели 24 - 30 марта 2021.
Максимальные же значения в начале апреля могут достигать 25 тысяч случаев в сутки.
Ученые считают, что при этом среднее количество новых летальных случаев за день в начале апреля может достигать 380.
Согласно прогнозу, больше всего инфицированных в начале апреля ожидается в 9 регионах:
Винницкой области;
Днепропетровской области;
Житомирской области;
Киевской области,
Львовской области;
Одесской области;
Харьковской области;
Хмельницкой области;
Киеве.
Напомним, ранее в Минздраве заявили о рекордной смертности от коронавируса и предупредили об опасности нового штамма.
Также мы сообщали, что в Киеве вчера был установлен антирекорд по числу смертей от Covid-19.