По состоянию на утро четверга, 25 марта, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 16 669 человек.

Напомним, что вчера, 24 марта, в стране было выявлено 14 174 новых случая заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заболевших выросло на 2 495 человек. Умерло 362 человека, таким образом побит антирекорд 24 марта, когда было выявлено 342 летальных случая.

И это также снова антирекорд по новым заболевшим. Предыдущий был отмечен в Украине 28 ноября 2020 года, когда за сутки было выявлено 16 294 случая заражений.

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Украины Максим Степанов в соцсети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 596 575 человек. Выздоровели за последние сутки 6 748 человек (с начала эпидемии - 1 283 020 человек - Ред.).

Госпитализировано за сутки 4 838 человек. Среди новых зараженных 786 детей и 446 медработника.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Одесской области (1 235 человек), Житомирской области (1 136), Хмельницкой области (989) и Львовской области (1 032).

В Киеве выявлено 1 267 новых случаев.

Ранее "Страна" сообщала, что на Буковине умер провизор после прививки "Ковишилд" от коронавируса.

Также мы передавали, что в Индии обнаружили новый штамм коронавируса с двойной мутацией.