Юлия Навальная, жена российского оппозиционера Алексея Навального, вчера, 24 марта снова улетела из России в Германию.

Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на собственный информированный источник.

Это уже второй выезд Навальной в Германию после замены условного наказания ее мужу по делу "Ив Роше" на реальный срок.

10 февраля она уже вылетала из аэропорта "Домодедово" во Франкфурт-на-Майне. Тогда немецкие СМИ сообщали, что Навальная находилась в Германии с частным визитом.

Напомним, что в середине марта стало известно, что Навальный доставлен из СИЗО в исправительную колонию в городе Покров во Владимирской области для отбытия наказания по делу "Ив Роше". Адвокат оппозиционера сообщил об ухудшении здоровья Навального в колонии.

Ранее "Страна" сообщала, что команда Навального собирает новые митинги в городах России.