Украина обсудила с США ход расследования и текущую ситуацию вокруг лайнера "МАУ", который был уничтожен Ираном 8 января 2020 года.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин написал в Facebook.

"Только что обсудили со специальным представителем Госдепа США по вопросам Ирана господином Робертом Малли текущую ситуацию вокруг недавно опубликованного финального технического отчета по сбиванию PS 752 в небе над Тегераном 8 января 2020 года.



Отметил абсолютную предвзятость и несоответствие этого документа требованиям Чикагской конвенции. Речь идет не только о неуважении к памяти погибших, но и о высоком риске повторения аналогичных инцидентов в будущем в иранском (и не только) воздушном пространстве.

Мой американский коллега выразил полную поддержку Украине в необходимости установления справедливости и истины в вопросе PS752. Согласовали наши дальнейшие шаги на этом направлении", - рассказал Евгений Енин.

Ранее "Страна" сообщала, что в ООН четыре страны потребовали от Ирана полного отчета о трагедии лайнера МАУ.