2021: массовой вакцинации не будет

Каждый раз, когда объявляют новые антирекорды коронавируса, вся страна надеется, что хуже уже не будет. Но надежды не оправдываются. Объявленная вчера статистика обновила максимумы сразу по двум ключевым показателям эпидемии: по количеству умерших и по количеству госпитализированных. Новый антирекорд по умершим – 342 человека, по госпитализированным – 5438.

Причем рекорд по суточной прибавке в больницах увеличился сразу на 2,2 тысячи.

Это уже катастрофа для отечественной медицины. Даже в Киеве с его разветвленной сетью медучреждений опорные больницы заполнены на 100%, и пациентов уже начали размещать в коридорах. Об остальных регионах красной зоны и говорить не стоит.

Взрывной рост эпидемии вынудил власть заговорить об общеукраинском локдауне – как всегда, с опозданием. Впрочем, исходя из нынешней ситуации, понятно, что даже он не избавит страну от пикового ухудшения, которое еще зимой предрекали на начало апреля. Тем более, в отличие от зимы, уже нет надежды на главную панацею – массовую вакцинацию.

По сути, она так и не развернулась – просто потому, что вакцин катастрофически не хватает. Правда, сегодня в теории должны прибыть 700 тысяч доз китайской вакцины "КоронаВак" – еще менее эффективной, чем "Ковишилд", но все же защищающей, по крайней мере, от тяжелых форм коронавируса.

Однако одновременно с анонсом ее прибытия прозвучал комментарий главы парламентского комитета по здравоохранению Михаила Радуцкого о том, что поставки "Ковишилда" могут отложить на неопределенный срок из-за кампании по его дискредитации, развернутой в Украине. Если это произойдет, то вакцинация индийским препаратом новых граждан вскоре прекратится, так как остатки нужны будут для повторных прививок тем, кто уже укололся.

Однако даже в случае, если индийцы не прекратят поставки, о массовой вакцинации в нынешнем году можно забыть. Весь план Минздрава по закупкам препаратов в 2021 году – 7,9 миллионов доз, то есть при максимально благоприятных условиях (которые маловероятны) к началу 2022 года будут привиты 3,95 миллиона наших граждан. Остальным 36 миллионам придется переболеть.

Национализация "Мотор Сичи": китайцы уже ждут украинские миллиарды

Президент вчера подписал указ о введении в действие скандального решения СНБО по национализации компании "Мотор Сич". Для большинства украинцев скандальность этого указа пока не очевидна, но его последствие на себе прочувствуют все.

Сколько бы секретарь СНБО Алексей Данилов ни рассказывал, что речь идет не о национализации предприятия, а о "возвращении в собственность народа", за границей все воспринимается именно в той версии, которую он опровергает.

Китайские собственники "Мотор Сичи" даже обрадовались тому, что украинская власть наконец назвала все своими именами, доведя процесс национализации до логического завершения.

Потому что прежнее подвешенное состояние не давало возможности определить – отобрали у инвесторов компанию или нет.

Теперь ясно – отобрали. И с этим китайцы уже могут спокойно идти в международный арбитраж, куда они уже подали иск на 3,9 млрд долларов. При этом они не исключают, что количество истцов (а значит, и общая сумма иска) может увеличиться.

При этом нужно понимать: у украинской власти нет ни одного юридического аргумента в свое оправдание. То есть государство Украина фактически уже проиграло этот иск и будет вынуждено его оплачивать. А Вашингтон, который, собственно, подбил Зеленского на принятие такого решения, внезапно замолчал и делает вид, что все это его не касается. С такими друзьями и врагов не надо.

Рэкет в виде санкций: мини-бунт в СНБО

А вот еще один скандал имеет внутриукраинское значение, хотя суть его та же. Вчера стало известно, что сразу четыре члена СНБО не проголосовали "за" на последнем заседании совета во время принятия решения по санкциям в отношении 19 компаний, имеющих лицензии на разработку недр.

Причем в оппозиции к президенту в этот раз оказались очень разные политики и чиновники: министр внутренних дел Арсен Аваков, генпрокурор Ирина Венедиктова, вице-премьер Алексей Резников и (что уже привычно при принятии сомнительных решений) спикер Дмитрий Разумков.

Претензии опять касались того, что санкции накладываются не в соответствии с отечественным законодательством – то есть их жертвами в этот раз становятся украинские компании (то есть на бизнес-уровне повторяется история с санкциями против украинских политиков).

При этом причины наложения санкций абсолютно непонятны. Как указывали на заседании "оппозиционеры", если у данных компаний реальные хозяева – российские граждане или лица, связанные с поддержкой терроризма, то санкции надо налагать на них как на физлиц – и это автоматически накладывает санкции на их компании. А если к собственникам придраться не в чем, то в чем виноваты компании?

Конечно, лицензии на добычу полезных ископаемых – это весьма лакомый кусок. Но если целью является перераспределение добывающего рынка, то не нужно прикрываться нацбезопасностью, нужно уже прямо сказать, что власть занялась бизнес-переделом. А все инвесторы будут понимать, что с Украиной лучше не связываться. Если, конечно, еще не поняли этого после истории с китайцами.

Летнее время все же будет. Кабмин испугался реформы?

Кабмин вчера не стал рассматривать вопрос об отмене перехода на летнее время – и это значит, что в ночь с субботы на воскресенье всей стране предстоит перевести часы на один оборот вперед.

Почему в итоге принято такое решение, сказать сложно. Видимо, решающим стал тот фактор, что в парламенте не нашлось достаточной поддержки для отмены летнего времени, и правительство решило, что лучше не вызывать на себя новую волну критики. Хотя она все равно будет.

И дело не в политике – как показало парламентское голосование, аргумент "приближения к Европе" с помощью часовых стрелок не работает. Просто, как выяснилось, в этом вопросе нет оптимального решения, и каждый вариант оставляет массу недовольных.

В случае перехода на постоянное летнее время на большей части территории Украины дети будут зимой идти в школу в потемках. В случае сохранения зимнего – тем, кто заканчивает работать поздно, летом не будет хватать солнца по вечерам. В случае сохранения нынешней системы с зимним и летним временем у немалой части граждан снова будет сбиваться режим сна (особенно весной), что негативно сказывается на здоровье. Переход же на два часовых пояса составит немало сложностей в масштабах государства.

Аргументы "за" и "против" есть в каждом варианте, однако очевидно, что правительство выбрало не лучший из них – поскольку аргументы против постоянного зимнего времени все же слабее, чем во всех остальных случаях.

Но выбор сделан, и это значит, что миллионам украинцев снова придется месяцами не высыпаться, прежде чем они привыкнут к летнему времени.

Путин: еще 15 лет у власти?

Российская Госдума позволила Владимиру Путину оставаться президентом до 2036 года. Естественно, в случае переизбрания – но на данный момент нет никаких оснований считать, что Путину что-то может помешать переизбраться, если он выдвинется в 2024-м или 2030-м.

Тем более, что отношения с Западом уже настолько накалены, что там уже просто не смогут придумать новых санкций, чтобы выразить свое "фе" очередному изменению российской Конституции.

Что же касается самого главного аргумента против такой пролонгации власти Путина – его возраста, – то, как ни парадоксально, его опровержению способствовали Соединенные Штаты, где на последних выборах претендентами на победу были 78-летний Джо Байден и 74-летний Дональд Трамп. Так что на их фоне 68-летний Путин еще выглядит юнцом и может спокойно планировать себе еще одно десятилетие у власти.

На самом деле, конечно, никто на десять лет вперед не заглядывает. Вчера решилась основная проблема – 2024 год, когда по старой версии Конституции должна была состояться передача полномочий преемнику. И этот вопрос о преемнике подспудно напрягал атмосферу внутри российской власти.

Теперь эта проблема формально снята с повестки дня, хотя очевидно, что Путину все равно о ней придется думать, но только исходя из собственных планов, а не из очерченных законом рамок. А также ему придется думать над тем, как бороться с естественной усталостью общества от несменяемой власти, которая недавно привела к серьезным проблемам в Белоруссии. Конечно, Россия – не Белоруссия, но с психологией общества нельзя не считаться никому.

Что касается Украины, то для нее пролонгация действующей российской власти несет очевидные последствия, которые даже перечислять не нужно. Однако сложно сказать, когда в нашей стране большинство во власти составят реалисты, которые понимают, что бесполезно ждать перемен в России – нужно меняться свою страну.