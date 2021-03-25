В Северной Африке в горах Шриа (Алжир) в нынешнем сезоне наблюдаются обильные осадки в виде снега.

Об этом сообщает международный новостной канал "Al Jazeera Balkans".

В частности, большое количество выпавшего в марте снега по-прежнему остается в ряде горных регионов Алжира.

В Алжире обильный снег наблюдается преимущественно в северных и северо-западных провинциях. Но в этом году осадки накрыли не только горные трассы, создав значительные проблемы с дорожным движением и доставкой товаров в отдаленные населенные пункты республики. Снег добрался и до некоторых участков Сахары.

Фото: facebook.com/aljazeera.net

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве вчера начался очередной мартовский снегопад. По прогнозу синоптиков, осадки ожидаются и в других украинских регионах.

Также напомним, что не привыкшая к снегам Оклахома стала третьим штатом, где Байден объявил режим бедствия. Всего три штата пострадали от рекордного мороза, в результате чего миллионы людей остались без электричества и воды.