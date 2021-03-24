Роман Ратушный, который, по данным "Страны", был координатором погрома Офиса президента 20 марта, получил подозрение. А еще одного участника акции в поддержку радикала Сергея Стерненко Евгения Строканя суд отправил под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Самозащита".

"Прямо сейчас участнику субботней акции, председателю инициативы "Защитим Протасов яр" Роману Ратушному вручают подозрение", - написал канал около 23:00 24 марта.

Ратушного подозревают в хулиганстве с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений (ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в полном повреждении имущества (ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины).

По данным канала, Строкань получил круглосуточный домашний арест за хулиганство.

Как писала "Страна", Ратушный потребовал от замглавы МВД Антона Геращенко извинений и опровержения обнародованной им информации, что он являлся участником событий 20 марта.

Мы также рассказывали, что Печерский районный суд Киева избрал разбившему стекла в здании Офиса президента уроженцу Винницкой области Владу Сорду меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.