Адвокат бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова Евгений Пелихос заявил, что его подзащитный не получал подозрения в госизмене, о чем 24 марта сообщили Госбюро расследований и Офис генпрокурора.

Заявление Пелихос опубликовал в Фейсбуке.

"Как защитник Николая Яновича официально сообщаю, что никакого уведомления о подозрении ни моему клиенту, ни мне никто сегодня не вручал", - написано в посте юриста.

По словам Пелихоса, пока трудно давать комментарии по сути дела о госизмене, "но очевидно странными выглядят формулировки о том, что Николай Азаров через месяц после назначения его на должность премьер-министра Украины смог обеспечить согласование проекта соглашения по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины".

Он обратил внимание на то, что Генпрокуратуре Украины и всем остальным правоохранительным органам достоверно известно о пребывании Азарова на территории России от Госпогранслужбы и из официальных заявления политика и его адвокатов, имеющихся в распоряжении Генпрокуратуры еще с 2014 года. При этом, согласно статье 278 УПК Украины, письменное уведомление о подозрении вручается в день его составления следователем или прокурором, а в случае невозможности такого вручения в порядке, предусмотренном УПК Украины для вручения уведомлений.

В свою очередь, главой 11 УПК Украины, в частности, ч. 7 ст. 135 УПК, урегулирован порядок вызова в уголовном производстве лица, проживающего за рубежом. В частности, указано, что "повестка о вызове лица, проживающего за рубежом, вручается в соответствии с международным договором о правовой помощи, согласие на обязательность которого дано Верховной Радой Украины, а при отсутствии такового – с помощью дипломатического (консульского) представительства".

Кроме того, право знать и понимать, в чем лицо подозревается (обвиняется), является одним из составляющих элементов определенного в статье 6 Европейской Конвенции права на справедливый суд.

"В процессуальном аспекте письменное уведомление о подозрении не может приобрести статус официального только лишь в результате его составления и согласования прокурором. Сам факт составления письменного текста уведомления о подозрении без его непосредственного вручения соответствующим лицом не может быть расценен как исполнение всего комплекса действий, предусмотренных понятием "осуществление уведомления о подозрении". Нарушения процессуального порядка уведомления лица о подозрении не влечет приобретение таким лицом процессуального статуса подозреваемого", - резюмировал адвокат.

Он добавил, что репутации Украины вредят столь грубые нарушения прав человека и уголовного процесса. Особенно учитывая, что нарушения допускают прокуроры вновь отреформированной Генпрокуратуры и следователи "печально известного своими процессуальными манипуляциями Государственного бюро расследований".

Ранее "Страна" приводила заявление Офиса генпрокурора, что ГБР сообщило о подозрении в госизмене Азарову по делу о Харьковских соглашениях.

Мы также рассказывали, как сам Азаров прокомментировал эту новость.