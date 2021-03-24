В Беларуси на телеканале "Беларусь 1" рассказали о "кроте", который работал главном управлении по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД страны. По их данным, он мог быть завербован Украиной.

Об этом говорится в фильме "BYPOLицай. Мандат на предательство", премьера которого состоялась на сайте телеканала.

Бывшего сотрудника зовут Станислав Лупоносов.

Как рассказал начальник управления МВД Андрей Паршин, Лупоносов занимался целенаправленной шпионской деятельностью. "Такое впечатление, что и координатор у него был по этому вопросу", - говорит глава МВД.

По его словам, бывший сотрудник собирал информацию, ни в коем случае не проявляя себя. Исходя из баз данных управления, Лупоносов имел доступ в том числе и к служебной информации.

"У нас есть определенные основания так говорить, выложена была именно бывшим сотрудником Лупоносовым", - заявил начальник ГУБОПиК МВД. Когда мужчина понял, что его вычислили, то сбежал на Украину.

"Работает фейковая фабрика, в информацию вносятся определенные изменения - мы можем увидеть грандиозные заговоры и обманы, которые будут преподноситься как якобы добытые сведения", - добавил Паршин.

Ранее "Страна" сообщала, что ФСБ заявила о задержании в Крыму россиянина с бомбой, который "шпионил для украинской разведки".

Также напомним, что бывшего начальника генштаба Сербии посадили за шпионаж в пользу США.