Из одного флакона с мужчиной, умершим в Черновцах после вакцинации "Ковишилдом", прививались еще девять человек. У двух из них выявили заражение коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

"В тот же день из того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. У двух из них был подтвержден COVID-19. Поэтому забор материала для ПЦР-тестирования осуществили и у умершего для анализа", - говорится в сообщении МОЗ.

Как писала "Страна", умерший работал провизором в аптеке и привился 15 марта. А 16 марта у него вдруг случился инсульт, с которым он попал в больницу, где и скончался 24 марта.

Мы рассказывали, что после этого случая в Минздраве заявили, что будут расследовать все случаи смертей в течение месяца после вакцинации.