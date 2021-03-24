Во время предвыборной кампании демократ Джо Байден заявлял, что будет президентом переходного периода и вернет США к нормальной жизни. Но сейчас он уже задумался о том, чтобы переизбраться на второй срок.

Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на советников главы Белого дома.

"Не думаю, что есть основания говорить, будто он этого не сделает", - сказал один давний советник президента.

А сенатор-демократ Крис Кунс от штата Делавэр еще в январе заявил, что Байден планирует снова баллотироваться.

"Он знает, что мы находимся в середине абсолютного поворотного момента, поворотного момента в американской истории, и он готов принять вызов", - сказал тогда Кунс.

Хотя другие демократы говорят, что Байдену еще слишком рано строить планы на 2024 год, и заверяют, что никто пока не думает о новых президентских выборах.

"Он еще даже не укомплектовал Белый дом полностью", - сообщил другой советник.

Байден, которому в ноябре исполнится 79 лет, является старейшим президентом в истории страны. Если он снова включится в предвыборную кампанию в 2024 году, это, несомненно, вызовет дискуссии о его возрасте и способностях справиться с работой. Говорящие головы республиканцев уже сейчас задают вопросы о когнитивных способностях Байдена и о том, кто на самом деле главный в Белом доме.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о проблемах со здоровьем и памятью у Байдена.

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