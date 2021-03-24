В Киевской области задержали банду, которая осуществляла разбойные нападения на частные домовладения. Угрожая оружием и физической расправой, они выносили деньги, драгоценности и ценное имущество.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

В частности, сотрудники правоохранительных органов разоблачили организованную вооруженную группу - банду в составе 4 человек, которая совершала разбойные нападения на домовладения граждан в Васильковском и Бориспольском районах (ч.4 ст.187, ст.257 УК Украины).

В ходе следствия установили, что участники банды проникали в указанные поместья и, угрожая оружием и физической расправой, выносили деньги, драгоценности и ценное имущество. Перед нападением злоумышленники тщательно готовились - длительное время собирали информацию о пострадавших, их образ жизни, транспортные средства, на которых они передвигаются, наличие охраны и места жительства.

Во время проведения обысков по месту жительства фигурантов обнаружено и изъято оружие, средства конспирации, которыми они пользовались во время разбойных нападений, а также награбленное имущество потерпевших. Всего на счету банды три эпизода преступной деятельности.

В данный момент участники вооруженной группы задержаны. Извещены о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений, решается вопрос об избрании меры пресечения. Проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.

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